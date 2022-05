Eerste verkiezingsresultaten Noord-Ierland wijzen op historische overwinning Iers-nationalistische Sinn Féin

Volgens de eerste verkiezingsresultaten in Noord-Ierland zou de katholieke, Iers-nationalistische partij Sinn-Féin wel eens grootste in de regio kunnen worden. Dat zou een absolute primeur zijn, want tot hiertoe zwaaiden de protestanten de plak. Sinn Féin is bovendien omstreden, want de partij is de politieke arm van de het voormalig Iers Republikeins Leger (IRA).