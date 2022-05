Evita Willaert (Groen) vervangt partijgenote Elke Decruynaere als schepen van Onderwijs in Gent

Evita Willaert is door een lokaal ledencongres aangeduid als de opvolger van Elke Decruynaere. Evita Willaert begon 12 jaar geleden in de Gentse politiek als groen OCMW-raadslid. In 2014 werd ze voor het eerst verkozen in de Kamer, ze is er ook lid van de commissie Sociale Zaken. Vijf jaar later werd ze voor het eerst gemeenteraadslid in Gent.