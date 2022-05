Zeker 8 doden na zware explosie bij legendarisch Cubaans hotel waar Beyoncé ooit verbleef 

Bij een zware ontploffing in het centrum van de Cubaanse hoofdstad Havana is het luxehotel Saratoga weggeblazen. De ravage is enorm. Zeker acht mensen zijn om het leven gekomen, meer dan dertig mensen raakten gewond. Er wordt nog volop gezocht naar vermisten onder het puin.



Copyright 2022. The Associated Press. All rights reserved

De oorzaak van de ontploffing is mogelijk een gaslek. Nadien brak er ook brand uit. Het Saratoga-hotel was nog gesloten door de coronacrisis, maar zou over een paar dagen opnieuw de deuren openen.

De voorgevel van het hotel is grotendeels weggevaagd door de ontploffing. Een grote rookwolk hangt rond de deels ingestorte gevel van het gebouw. Ook de omliggende gebouwen zijn beschadigd.

De Cubaanse president Miguel Diaz-Canel heeft samen met premier Manuel Marrero en parlementsvoorzitter Esteban Lazo de plaats van de ramp bezocht.

Het vijfsterrenhotel Saratoga is legendarisch in Cuba. Het gebouw uit de 19e eeuw ligt in de buurt van het oude parlementsgebouw en telt 96 kamers en twee restaurants. Op het dak is er een zwembad. Onder meer Madonna en Beyoncé verbleven al in het Saratoga-hotel.

