Fietser opgepakt die handtassen wegrukte uit de handen van oudere dames in Antwerpen

Het wijkteam heeft vanmiddag een man van 23 gearresteerd in de Velodroomstraat in Antwerpen, na een nieuwe melding van een handtassendiefstal. De man had rond de middag de handtas van een vrouw uit haar handen gerukt, terwijl hij voorbijfietste. De voorbije dagen had de politie al 4 soortgelijke meldingen binnengekregen. Meestal nam de dief het geld uit de handtas en gooide hij die daarna weg.