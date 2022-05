Franse socialisten stemmen voor linkse eenheidslijst

Van de 292 stemgerechtigden van de nationale raad stemden 167 (62 procent) voor. Daarnaast waren er 101 tegenstemmen (38 procent) en 24 onthoudingen. Zaterdag vindt in Aubervilliers, nabij de hoofdstad Parijs, een inhuldigingsevenement voor "Nouvelle Union populaire écologique et sociale" plaats. Naast de PS, maken ook de radicaal-linkse partij La France Insoumise van Jean-Luc Mélenchon, de belangrijkste milieupartij, Europa-Ecologie Les Verts (EELV), en de Parti communiste (PCF) deel uit van het links blok.

De PS is in Frankrijk sterk verdeeld over deze frontvorming. De partij behaalde een desastreus resultaat bij de presidentsverkiezingen vorige maand. Enkele vooraanstaande kopstukken uitten kritiek op de mogelijke samenwerking. Onder meer ex-president François Hollande deed dat. Hij vindt dat zijn partij veel te snel plat op de buik gaat voor de radicaal-linkse partij van Mélenchon. Vooral de zeer kritische houding tegenover Europa en de EU stoot Hollande tegen de borst.



Maar uiteindelijk stemde toch 62 procent van bestuursleden voor de linkse frontvorming. De eenheid binnen de Franse PS lijkt hier allerminst mee hersteld. In tegendeel, want verschillende vooraanstaande partijleden dreigen er nog steeds mee de partij te verlaten of met een eigen lijst naar de parlementsverkiezingen in juni te trekken.