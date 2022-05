Twaalf Limburgse gemeenten bundelen krachten tegen geluidshinder Liège Airport

Daarom dienen de 12 gemeenten - in Belgisch-Limburg gaat het over Gingelom, Heers, Tongeren, Hoeselt, Bilzen, Lanaken, Riemst, en Voeren - een bezwaarschrift in zodat de Waalse overheid milderende maatregelen kan treffen. "We vragen een verbod op zware geluidsmakende vliegtuigen, hopen op een betere spreiding van de vluchten en hopen dat de nachtvluchten in het algemeen beperkt kunnen blijven", benadrukt Jans.