Kruibeekse wisselmeerderheid stopt fusietraject met Beveren en wil gesprekken met Temse en Zwijndrecht heropstarten 

Daarmee is alles terug naar af en wordt er vanaf nul herbegonnen. De gemeenteraad komt volgende week al terug bijeen en daar zal een werkgroep samengesteld worden over de partijgrenzen heen. Deze beslissing werd na stemming goedgekeurd door de volledige gemeenteraad met uitzondering van schepen Kris Smet (CD&V) die zich onthield. "Uiteindelijk kan de uitkomst dezelfde zijn, en zullen we misschien opnieuw bij Beveren terechtkomen", zegt Stassen. "Maar dan zal er tenminste een echt mandaat zijn dat gedragen is door de voltallige gemeenteraad."

Er is een tijdlijn afgesproken, en die wordt bevestigd door zowel meerderheid als oppositie. De algemeen directeur zal tegen eind juni een eerste bestuursanalyse maken waarna de gesprekken kunnen gevoerd worden. Bedoeling is om tegen begin september een idee te hebben welke richting het uitgaat en tegen oktober te weten waaraan en waaraf om dan tegen eind december te beslissen. "Daarmee halen we alsnog de timing die de Vlaamse overheid oplegt", bevestigen zowel Van Laere als Stassen.