In Gent is voortaan maar plaats voor 1 culinair festival op openbaar domein

De nieuwe regel stuit op kritiek bij kleinere festivals die zichzelf niet echt beschouwen als culinair festival. Dat is ook zo bij het Gentse Maatjesfestival dat plaatsvindt tijdens het weekend van 18 en 19 juni. "Wij moeten nu verhuizen naar een private locatie, maar het is quasi onmogelijk om nu nog een locatie te vinden die beschikbaar is voor die periode", zegt organisator Guus van der Kreeft.