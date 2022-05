Gentse kringwinkel verkoopt tweedehandsplanten

Enkele weken terug is Open Plaats gestart met planten te verzamelen. Wie planten op overschot heeft, kan die binnenbrengen op de geefpunten van de kringwinkel. “De kringwinkel wil eigenlijk zo veel mogelijk aan circulaire economie doen”, zegt communicatiemedewerker Bea Vanelslander. “We willen voorkomen dat er nieuwe grondstoffen worden gebruikt waardoor er ook minder afval is. Dan zijn we beginnen te kijken of we naast materialen ook planten op die manier kunnen aanbieden.”