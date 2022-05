Gidsen in Antwerpen leren hoe ze mensen met autisme kunnen boeien: "een echte eyeopener"

"Eigenlijk zijn het wel logische tips," zegt 1 van de deelnemers Luc Borgions, "mensen met autisme hebben het soms moeilijk om beeldspraak, sarcasme of lichaamstaal juist te interpreteren, ze zijn snel afgeleid en willen strucuur" Daar gaat hij nu rekening mee houden. Ook gids Ria de Pooter is blij met de tips: " vaak merk je dat het teveel wordt voor sommige jongeren, ze beginnen lawaai te maken, rondjes te draaien. Soms weet je dan niet dat het gaat over jongeren met een autismespectrumstoornis. Het is dan belangrijk om wat rust in te bouwen in je rondleiding, of om naar een prikkelarme omgeving te gaan."