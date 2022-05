Nieuwe GovApp moet overheid miljoenen besparen aan SMS-kosten in haar communicatie met de burger 

Informatie over bijvoorbeeld je covidtest komt nu via sms, maar dat soort berichten kost de overheid letterlijk miljoenen euro's. Door die communicatie in de GovApp te steken, besparen de verschillende overheden alvast een pak geld. "Stel dat de coronasituatie hetzelfde was gebleven, dan kostte de hele SMS-communicatie de verschillende overheden samen maar liefst 15 miljoen euro per jaar", zegt Barbara Van Den Haute, administrateur-generaal bij Digitaal Vlaanderen dat de app mee ontwikkelde.

“Maar het is ook veiliger. Via SMS worden vaak berichten -zogezegd- in naam van de overheid gestuurd met linken waar je op moet klikken en die dan aan je geld of gevoelige informatie zitten, zogenoemde phishing. Oplichting dus. Als we communiceren via onze eigen app, wordt overheidscommunicatie ook veiliger."