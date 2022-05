Speeltuin in provinciedomein Kessel-Lo heropent vandaag: "De vorige was niet veilig meer"

Zo'n duizend lagere schoolkinderen kwamen vandaag de speeltuin uittesten. Naast nieuwe speeltoestellen vind je er ook een indrukwekkende hangbrug en een speeltoren. "Toch is het niet zomaar een speeltuin", legt Ann Schevenels uit. "De originele speeltuin werd omgevormd tot speellandschap. In het domein zelf is een bron die gebruikt wordt als ader doorheen het landschap. Het water van de bron komt terecht in de speelbeek waar de kinderen zich volledig kunnen uitleven", zegt Schevenels. Vroeger kwam het water van de bron terecht in de riolering. "Nu kan dat water rechtstreeks doorlopen naar de beek, wat natuurlijk een pak duurzamer is".