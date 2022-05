Hongaarse premier Orbán zet Europese boycot van Russische olie op de helling: "Atoombom voor onze economie"

Tegelijk geeft hij mee dat hij er niet van overtuigd is dat het wel een goed idee is om die grote investeringen de komende jaren te doen. "Ik ben niet op zoek naar een confrontatie met de Europese Unie, ik wil samenwerken", benadrukt Orbán, "maar dat is alleen mogelijk als ze ook met onze belangen rekening houden."

De Hongaarse premier Orbán en de Russische president Vladimir Poetin hebben altijd een goede relatie gehad, dus probeert Hongarije alle sancties wat af te zwakken door te dreigen met een veto om het hele pakket tegen te houden. Het brengt het land wat in een lastig parket met Polen dat vaak een medestander is van Hongarije in heel wat Europese dossiers. Polen is een fervente voorstander van zware sancties tegen Rusland.

FOTO - Poetin en Orban bij een staatsbezoek in Moskou in 2019: