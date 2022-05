Taalwetgeving bedreigt soms  verkeersveiligheid in gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, zegt procureur Van Wymersch

De taalwetgeving veranderen kan Van Wymersch niet. "Daarom zetten wij nu al tolken in bij de zittingen van de politierechtbanken in Halle en Vilvoorde, niet alleen voor Franstaligen overigens. Dat volstaat volgens ons. Maar het Hof van Cassatie en de arrondissementsrechtbank fluiten ons daarin terug, want het inzetten van een tolk volstaat volgens hen niet", gaat Van Wymersch verder.

"De wet moet dus aangepast worden, maar dan moet dit gegeven uit de communautaire sfeer gehaald worden en moet de verkeersveiligheid primeren. De taalwet veranderen is een logge procedure, maar we kunnen toch niet wachten tot er een ongeluk gebeurt dat te wijten is aan de toepassing van de taalwet", besluit Van Wymersch.