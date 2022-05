Street art-kunstenaar ROA maakt in Sint-Niklaas een van de grootste kunstwerken in ons land 

Het monumentale werk is aangebracht op een betonnen muur van 28 bij 13 meter in Vijfstraten in Sint-Niklaas, vlakbij het station. De muur is een zijgevel van schietclub The Chapel. Treinreizigers op de lijn tussen Antwerpen en Oostende kunnen het werk vanop de trein bewonderen. De muur die als canvas is gebruikt, is geen perfect gladde muur. Hij is verweerd en aangetast door de tijden, maar dat is net wat de kunstenaar aantrekt.