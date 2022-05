Geen Andrew, Harry of Meghan: Queen wil alleen "werkende leden" van koninklijke familie op balkonmoment van jubileum

70 jaar lang al zit de Queen op haar troon in het Verenigd Koninkrijk. Dat kan natuurlijk niet onopgemerkt voorbijgaan, en dus is er een groots feest op til. De festiviteiten zullen vier dagen duren en starten op 2 juni - met de beroemde "Trooping the Colour", een militair defilé met meer dan 1.400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten.