Kapper uit Landen geeft gratis knipbeurt aan Oekraïense vluchtelingen

Vanaf vandaag kunnen Oekraïense vluchtelingen gratis hun haren laten knippen of verzorgen bij kapper Benjamin. “Het menselijke aspect is erg belangrijk”, zegt Benjamin. “De mensen zijn moeten vluchten, niet wetende of ze nog een thuis zullen hebben als ze terugkeren. Ik ben een geëngageerd persoon en hoop dat we zelf nooit zullen moeten vluchten.”