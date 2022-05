Karine Jean-Pierre (44) wordt eerste zwarte en openlijk lesbische woordvoerster van het Witte Huis

De 44-jarige Jean-Pierre werd geboren in het Franse overzeese gebied Martinique. Haar ouders zijn van Haïtiaanse afkomst. Op jonge leeftijd verhuisde ze naar New York waar ze opgroeide. Ze studeerde aan de befaamde Columbia University. En doceerde er later ook.



Jean-Pierre werkte eerder mee aan de verkiezingscampagne van Biden in 2020. Daarvoor werkte ze mee aan beide campagnes van president Barack Obama in 2008 en 2012. En was een prominente activiste voor de Democratische partij.

Psaki zou het Witte Huis volgens mediaberichten inruilen voor een post bij MSNBC. Daarnaast wil ze ook meer tijd vrijmaken voor haar gezin.