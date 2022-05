BEKIJK - Oekraïense kinderen met zware beperking achtergelaten in overbevolkte instellingen

Duizenden Oekraïense kinderen met zware beperkingen zijn achtergelaten in instellingen die niet voor hen kunnen zorgen. Dat zegt mensenrechtenorganisatie "Disability Rights International", dat een onderzoek heeft uitgevoerd. Ze ontdekten in verschillende instituten kinderen vastgebonden aan bedden in overvolle tehuizen die de druk niet aan kunnen. Een cameraploeg van de BBC kon in een instelling in het westen van Oekraïne de situatie vastleggen. Bekijk hierboven de beelden.