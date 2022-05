Koningin Elisabethwedstrijd voor cello gaat van start: wat moet je weten over deze eerste post-corona-editie?

Nog nooit heeft een Belgische muzikant(e) de wedstrijd gewonnen, of het nu voor piano, viool, zang of cello is. Tweede prijzen hebben we wel al behaald: sopraan Jodie Devos in 2014, tenor Thomas Blondelle in 2011, violist Lorenzo Gatto in 2009 en violist Yossif Ivanov in 2005. Toen er nog een categorie voor componisten was (tot 2012), waren er wel Belgische winnaars: Albert Delvaux, Paul Baudouin-Michel, Dirk De Nef, Piet Swerts, Peter Swinnen, Boudewijn Cox, , Hans Sluijs en Jeroen D'hoe.