Kunstencampus Hasselt wordt knst.hasselt en lanceert 5 nieuwe opleidingen: “Broedplaats voor creatief talent”

“Tene quod bene, behoud wat goed is. Daarom veranderen we niets aan het aanbod dat we tot nu hadden, maar we worden wel groter en breder. Deze vernieuwing was nodig, omdat we het gevoel kregen dat we wat verouderd zijn, dat we niet genoeg mensen bereiken. En op deze wending zaten we echt te wachten”, zegt directeur van knst.hasselt Dirk Couvent.

“We willen nieuw en jong zijn, digitaliseren en ervoor zorgen dat we toegankelijk zijn voor jong en oud."