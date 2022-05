Labadoux in Ingelmunster eerste grote festival in West-Vlaanderen na corona: "Welkom op Camping Lampaert"

De camping van Labadoux vind je op een nieuwe locatie, aan de overkant van de brug over het kanaal Roeselare-Leie. "De organisatoren zochten een nieuwe weide voor de camping", zegt Carine Neirynck, de mama van wielrenner Yves Lampaert. "Ze zijn hier welkom. Het is prachtig om te zien met die tentjes. Ik waan me in Zuid-Frankrijk. De weide leeft de komende dagen en zal niet kapot gaan, want het is goed weer."