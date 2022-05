Mechels opvangcentrum op de Zwartzustervest sluit na 3 jaar definitief de deuren

“De hele verhuisoperatie is vlekkeloos verlopen, al voelt het voor ons allemaal toch een beetje raar om na drie jaar de deuren definitief te sluiten”, zegt André Bockstal van Rode Kruis-Vlaanderen. Het opvangcentrum heeft in zijn driejarig bestaan om en bij 700 aanvragen van bijna 60 verschillende nationaliteiten behandeld. “Het is ongelooflijk straf wat we hier de afgelopen jaren verwezenlijkt hebben”, vertelt Gabriella De Francesco, schepen van sociale zaken en welzijn.