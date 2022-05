Meest gedetailleerde beelden van hersenen ooit: wetenschappers combineren MRI-scans met microscoop

Na vijf jaar zoeken is het onderzoekers aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) gelukt om beide technieken te combineren op twee stellen hersens van overledenen. Dat onderzoek werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Science Advances. 21 uur lang werden de hersens in een extreem krachtige MRI-scanner geplaatst, krachtiger dan degene die we kennen uit ziekenhuizen, en daarna werden de hersenen alsnog in plakjes gesneden, onder de microscoop gelegd én gefotografeerd. De microscopiedata werden gedigitaliseerd en gecombineerd met de MRI-scans, zodat er uiteindelijk een volledig 3D-beeld ontstond van de hersens met een precisie van 0,2 millimeter. Zulke gedetailleerde beelden waren er vroeger alleen als tweedimensionale foto.