Man uit Beersel staat terecht omdat hij meisjes van amper 9 jaar oud onder bedreiging naaktfoto's liet versturen

Voor de openbaar aanklager is het duidelijk dat de verdachte een gevaar is voor de maatschappij en dat hij gestraft moet worden. “De verslagen van de deskundigen zijn zeer onrustwekkend, aldus substituut-procureur Lieve Chrispeels. “Daaruit blijkt dat de beklaagde immatuur, afgevlakt, sociaal bevreemd en obsessief is. Hij heeft neigingen tot pedofilie, heeft geen schuldinzicht en het gevaar voor recidive is heel groot. Daarenboven lopen er nog andere gerechtelijke onderzoeken tegen hem, in Leuven. Na zijn arrestatie kwam hij ook vrij onder voorwaarden, die hij niet naleefde. Hij bleef contact zoeken met minderjarigen. Ik vorder dan ook 5 jaar cel tegen de man, waarvan de helft met uitstel, maar wel met een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van 5 jaar. Ik vraag de rechtbank ook om een verbod uit te spreken voor het bijwonen van activiteiten met minderjarigen."

De beklaagde is overigens geen onbekende in Beersel. In 2018 kwam hij nog op bij de lokale verkiezingen en hij zetelde ook nog in het bestuur van zijn partij. Toen ze daar lucht kregen van de feiten waarvan hij verdacht wordt, werd hij uit de partij gezet.



Het vonnis in de zaak valt op 3 juni.