Moeten we studentendopen afschaffen? Beluister onze jongerenpodcast

Eerstejaarsstudenten, of "schachten" die een toelatingsproef moeten doorstaan om bij een studentenvereniging te horen. Het is een eeuwenoude traditie. Maar af en toe loopt het mis. Zoals bij Sanda Dia, de student die in 2018 is omgekomen tijdens de doop van studentenclub Reuzegom. Hoewel er nu strenger op wordt toegekeken en de studentendopen gereguleerd worden door een doopcharter, leeft bij veel jongeren de vraag of studentendopen nog van deze tijd zijn.