Zonk Russisch oorlogsschip Moskva door Amerikaanse inlichtingen? Zo voert VS oorlog "met de afstandsbediening"

De Amerikaanse geheime diensten CIA en NSA verzamelen alle signalen, informatie, foto's en maken daar een analyse van in nota's of beelden. Na een filtering delen ze die info dan met - in dit geval - Oekraïne. "Eigenlijk voeren zij oorlog met de afstandsbediening. Achter de schermen hebben zij de touwtjes in handen", benadrukt Holslag. "Zonder de Amerikanen had deze oorlog er heel anders uitgezien. Informatie is in deze eigenlijk belangrijker dan wapens. Zonder informatie weet je niet waar de vijand zit, en schiet je maar wat in het wild rond. De Amerikanen richten, de Oekraïeners schieten", zo vat hij samen.