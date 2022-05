Na 2 jaar weer Kotroute in Gent: "We willen kunst toegankelijker maken voor studenten"

Na 2 jaar coronacrisis, is 'De Kotroute' in Gent gisteravond weer kunnen doorgaan. Het kunstenfestival heeft een paar honderd jonge en iets minder jonge mensen gelokt. Het parcours met kunstwerken en optredens liep niet alleen langs studentenkoten in Gent, maar ook in de Kunsthal, het GUM (Gents Universiteitsmuseum) en de Plantentuin waren kunstwerken of performances te zien. Het festival werkt samen met onder andere het Gentse Universiteits Museum (GUM), Kunstwerkt, KASK Gent en de Universiteit Gent. “Met het kunstenevenement willen we kunst toegankelijker maken voor studenten”, zegt Anna Legrand van De Kotroute.