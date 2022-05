Nationale actiedag in openbare diensten op 31 mei: stakingsaanzegging bij onderwijs en spoor

De actiedag geldt voor alle overheidsdiensten, zowel federaal, gewestelijk als regionaal. De acties kunnen verschillende vormen aannemen, de socialistische overheidsvakbond ACOD dienst alvast een nationale stakingsaanzegging in, aldus een woordvoerder.

De actie is gericht tegen de algemene malaise in de overheidssector, vertelt Gerda De Norre van de liberale overheidsvakbond VSOA. "We krijgen niet de middelen en niet het respect dat we verdienen. De coronacrisis heeft aangetoond dat in moeilijke tijden een sterke overheid noodzakelijk is".

De drie overheidsvakbonden gaan daarom op 31 mei actie voeren voor "meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen", klinkt het bij de ACOD. Bij de socialistische overheidsvakbond kan de actiedag gepaard gaan met stakingen. Er zal alvast bij het spoor en in het onderwijs gestaakt worden.

De christelijke en liberale overheidsvakbonden dienen nog geen nationale stakingsaanzegging in. Maar in bepaalde sectoren kunnen wel stakingen plaatsvinden, aldus Jan Coolbrandt, voorzitter van ACV Openbare Diensten. "We willen een sterk signaal geven aan de verschillende overheden", aldus Coolbrandt.

Niet alleen op 31 mei zal overigens actie worden gevoerd. "De nationale actiedag is het orgelpunt. We gaan ook al eerder actie voeren, en starten al op 19 mei", zegt Coolbrandt.