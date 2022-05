Nieuw dagcentrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in AZ Alma Eeklo

"Naast therapeutische gesprekken is er ook plaats voor leuke dingen, zoals muziek, spelletjes of creatief bezig zijn. Zo kunnen we ook de talenten en sterktes van de jongeren leren kennen en er hen complimenten over geven, wat ze dikwijls niet gewoon geweest zijn. Het is een werking die erg welkom is in het Meetjesland, want ook hier zijn kinderen en jongeren die bijvoorbeeld door problemen al een tijdje thuis blijven van school. Het kan gaan om tieners met een laag zelfbeeld, of jongeren die het leven even niet meer zien zitten. Zij zelf of hun ouders kunnen ons bellen om hulp te vragen. Of een arts of het CLB kan hen naar Timanti doorsturen."

Wie er vandaag aanklopt, kan wel pas in september of oktober ten vroegste geholpen worden.