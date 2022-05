UHasselt krijgt nieuwe masteropleiding industrieel ingenieur in de informatica 

Door de uitdaging die de digitalisering biedt, niet alleen in de industrie, maar ook in de gezondheidszorg en de logistiek, is de nieuwe opleiding voor de UHasselt een grote troef. "Studenten die in deze richting afstuderen zullen een heel breed profiel hebben. Ze zijn niet alleen gespecialiseerd in IT, maar krijgen ook chemie en materiaalkunde bijvoorbeeld", gaat Thoelen verder. "Ze kunnen meedenken over een industrieel proces bij een machine, maar ook het chemisch systeem bijvoorbeeld snappen ze helemaal."