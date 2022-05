Ondanks lange wachttijden is er geen tekort aan tandartsen: "Mensen hebben vooral het gevoel dat er een tekort is"

Wie een tandartsafspraak wil, moet soms lang wachten. Dat komt omdat tandartsen in onze provincie heel veel werk hebben. Soms voeren ze zelfs een patiëntenstop in. En dat is allemaal een gevolg van de coronacrisis. Veel mensen halen hun uitgestelde tandartsbezoeken nu in. "Want", zegt de Vlaamse Beroepsvereniging van Tandartsen, "van een tekort aan tandartsen is er echt geen sprake." Aan de UGent zit de studierichting zelfs in de lift.