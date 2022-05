Verkeershinder op E40 richting kust na ongeval met vrachtwagen 

Op de E40 richting de kust is er een ongeval gebeurd aan de afrit Oostkamp. Een vrachtwagen reed daar in op een signalisatiewagen. In de staart van de file gebeurde even later nog een ongeval ter hoogte van Beernem. Daardoor is er heel wat verkeershinder en zijn de 3 rijstroken versperd. Het is niet duidelijk hoelang dat zal duren.