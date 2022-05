Op 9 mei, de Dag van de Overwinning, zijn er voorlopig vooral verliezers

Vladimir Poetin is een oorlog begonnen waar niemand van de betrokken partijen tot dusver veel bij gewonnen heeft. En als je de menselijke tol in overweging neemt, gaat het zonder meer om een intrieste en nutteloze slachtpartij. De oorlog dreigt de wereld bovendien mee te sleuren in een recessie, de dreigende voedseltekorten kunnen in heel wat arme landen sociale onrust uitlokken en de torenhoge energieprijzen ondermijnen de koopkracht en welvaart in het Westen. De Russische bevolking moet in toenemende mate de klappen van de sancties incasseren. Allemaal verlies en allemaal verliezers.

Zijn er dan geen winnaars aan de zijkant? China kijkt de kat uit de boom en kan leren uit het conflict. Maar Peking zit zeker niet te wachten op een wereldwijde recessie of sociale onrust in landen waar het de nieuwe Zijderoute uitbouwt. Olie- en gasproducenten als Noorwegen, het VK, Nigeria of landen in het Midden-Oosten kunnen Russisch marktaandeel inpikken. Voor een land als Saudi-Arabië kan dat betekenen dat westerse landen hun kritiek op de schending van mensenrechten weer wat meer zullen inslikken.

Maar de grootste winnaar van de oorlog in Oekraïne wordt ongetwijfeld de wereldwijde wapenindustrie. Volgens het Zweedse onderzoeksbureau SIPRI werd er vorig jaar - nog voor de oorlog uitbrak - een recordbedrag aan wapens uitgegeven van 2,11 biljoen dollar (of 2 biljoen euro). Daarmee werd de symbolische kaap van 2 biljoen voor het eerst overschreden - en dat in een coronajaar. In een jaar waarin de wereld plots weer te maken krijgt met een grootschalige landoorlog tussen twee grote staten en een krachtmeting tussen supermachten kunnen die uitgaven alleen maar ontploffen. Op het slagveld in Oekraïne worden bovendien volop relatief nieuwe wapensystemen (drones, raketten, luchtafweersystemen) ingezet en getaxeerd op hun sterkte en zwakke punten, en dat zal veel legers in veel landen aanzetten tot nieuwe investeringen en aankopen. Een nieuwe wapenwedloop draait al op volle toeren.