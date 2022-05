Opnieuw ooievaarsjongen in Webbekomsbroek in Diest: "Zeker al 3 jongen geteld"

Erik Spiessens van het bezoekerscentrum Webbekomsbroek had al een sterk vermoeden dat er gezinsuitbreiding op til was: "Begin deze week hebben we onze telescoop op het nest gericht. We zagen dat het vrouwtje plots braakneigingen had. Ze verzamelt dan allerlei zaken en braakt die dan uit over het nest. Dat is doorgaans een teken dat er jongen in het nest zitten. En toen we goed keken zagen we inderdaad het kopje van een jong verschijnen. In totaal zijn er nu al 3 jongen geteld", vertelt Erik.