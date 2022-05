Optimisme, tevredenheid en hoop: partijvoorzitters reageren op resultaten De Stemming

Vooruit scoort 15,5 procent in "De Stemming", een flinke vooruitgang in vergelijking met de verkiezingen van 2019. "Ik denk dat wij ons woord houden", reageert partijvoorzitter Conner Rousseau. "We hebben gezegd dat we zouden investeren in pensioenen en we investeren in pensioenen. We hebben gezegd dat we zouden investeren i de gezondheidszorg en we investeren enorm in de gezondheidszorg. We hebben gezegd dat we de lonen zouden opslaan, en we doen dat."