Meest brandbare planten verwijderd van Groot Schietveld in de Noorderkempen om nieuwe brand te voorkomen

Langs de brandwegen staan er bijna geen bomen en struiken meer. Er zijn ook meer en bredere brandwegen aangelegd. "Het grote voordeel van bredere brandgangen is dat grondvuur op die plaatsen stopt", zegt Harry Thys, boswachter bij het Agentschap Natuur en Bos. "Er zijn nog maar weinig brandbare planten aanwezig en de brandgangen zijn goed toegankelijk voor de brandweer. Ze kunnen zich daar ook veiliger opstellen."

Sowieso vinden momenteel geen schietoefeningen plaats op de heide. "In brandgevoelige periodes, zoals nu in de hele provincie Antwerpen, doen we dat niet. Maar dat was ook vorig jaar al zo. De brand is ook ontstaan in een laagrisico periode", zegt Mestdagh. "We oefenen nu op een gesloten schietstand. Daarbij vuren we in een zandheuvel die volledig afgeschermd is. Het risico dat daar een patroon in brandbare vegetatie terecht komt, is eigenlijk nul."