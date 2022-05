Europees rapport wijst België aan als cocaïnedraaischijf: nergens in Europa wordt meer in beslag genomen dan in ons land

Dat cocaïne alomtegenwoordig is in ons land blijkt nog eens uit een nieuw rapport van het Europese drugsagentschap EMCDDA en de Europese inlichtingendienst Europol. Ons land wordt maar liefst 23 keer vermeld in het rapport.



België, en in het bijzonder de Haven van Antwerpen, is een belangrijke draaischijf voor de wereldwijde cocaïnehandel. België is het Europese land waar de grootste hoeveelheid cocaïne in beslag wordt genomen. Wereldwijd moeten we alleen nog Colombia, de VS, Brazilië en Panama laten voorgaan.



Uit de nog onvolledige cijfers van 2021 blijkt dat 75 procent van alle cocaïnevondsten in de EU ofwel in Antwerpen plaatsvonden ofwel in ladingen die voor Antwerpen waren bestemd.