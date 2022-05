Rusland sluit kernaanval in Oekraïne uit: "Nucleaire oorlog mag niet worden ontketend"

Nochtans dreigt Rusland zelf geregeld met de inzet van kernwapens. In februari waarschuwde de Russische president Vladimir Poetin de westerse landen nog om zich niet te mengen in de oorlog in Oekraïne, anders zouden er gevolgen zijn "waarmee ze nog nooit geconfronteerd zijn". Tegelijk liet het staatshoofd zijn nucleaire strijdkrachten in een verhoogde staat van paraatheid brengen.