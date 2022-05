Shopping center in Wijnegem schrapt fors in plannen voor uitbreiding: minder extra winkels, wel bioscoop en een voedingsmarkt

Een jaar na de voorstelling van de uitbreidingsplannen, blijkt het shopping center dan toch minder extra winkels te willen aantrekken. De uitbreiding van winkelruimte is gedaald van 5000 vierkante meter extra naar 1800 vierkante meter. Er wordt wel meer op het belevenisaspect gewerkt van de bezoekers. Zo komt er een bioscoop met 12 zalen, en ruimte voor activiteiten in de vrije tijd zoals bijvoorbeeld een escaperoom. Op die manier zou er ook buiten de winkeluren volk naar het centrum moeten komen, en blijft de verkeersdrukte over de dag en avond gespreid. De binnenplaats van het shoppingcenter wordt kleiner en de voedingsmarkt minder groot dan eerst was voorzien.