Elk kwartier een trein naar grote steden in België: wat staat er in het toekomstplan voor het spoor?

De bedoeling is om het aantal treinreizigers in ons land sterk te laten toenemen. Daarvoor is een stevig plan nodig, want het Planbureau berekende dat bij ongewijzigd beleid het aantal reizigers niet zou stijgen. De overheid wil nu meer mensen en bedrijven naar de trein halen.

Het marktaandeel van de trein is nu ongeveer 8 procent: tegen 2040 zou dat moeten stijgen naar 15 procent, bijna een verdubbeling dus. Het marktaandeel van het goederenvervoer moet opgetrokken worden van 12 procent naar 20 procent tegen 2040.