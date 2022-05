Stickeractie Rode Kruis levert minder op dan gehoopt, maar: "Na twee coronajaren blij met resultaat van 2,6 miljoen euro"

Na twee moeilijke jaren -waarbij de opbrengst terugviel tot een kwart (2020) en de helft (2021) van een normaal jaar, gaat de opbrengt nu terug in de richting van de resultaten van voor corona. "We hadden onszelfs een target van 3 miljoen euro opgelegd, zoals in 2019 vlak voor de coronacrisis. Dat bedrag hebben we niet gehaald, maar we zijn heel tevreden met het resultaat", vertelt Joachim Deman, woordvoerder van Rode Kruis-Vlaanderen.