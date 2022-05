Studenten organiseren koersweekend in Baal: “De koers leeft hier!”

“We kregen van de gemeente een weide om ons evenement te organiseren die grenst aan de Balenberg”, zegt Seppe. “Beter kunnen we dus niet zitten. Het is bovendien het laatste stuk parcours van de cyclocross op 1 januari.” Er zijn wielerwedstrijden voor de echte sportfanaten, maar ook voor de liefhebbers. Op zondag zijn er wedstrijden voor wie in de medische sector werkt en zaterdag is er een heuse retrokoers.