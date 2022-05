tZitemzo heeft de nieuwe Kinderrechtenmuur in Gent onthuld: "niet iedereen weet dat er kinderrechten zijn"

tZitemzo geeft normaal individuele informatie en advies over rechten van minderjarigen in concrete situaties. Maar de organisatie beseft ook wel dat jongeren vandaag heel veel info halen uit sociale media, Youtube of TikTok . “Informatie geven over kinderrechten nemen we heel serieus”, zegt coördinator van tZitemzo Karin Maes “We doen dat meestal door folders te schrijven en brochures te verspreiden, maar we beseffen dat we zo veel jongeren niet bereiken. Daarom hebben we street art kunstenaar Jeremiah Persyn gevraagd om samen met jongeren een werk rond kinderrechten te maken.”