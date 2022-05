Van vriendschap en diepe slaap tot mondhygiëne: vijf factoren die de gezondheid van je hersenen bepalen

Een baanbrekende studie verscheen in 2011 in Proceedings of the National Academy of Sciences. 120 ouderen werden opgedeeld in twee groepen. De ene groep deed drie keer per week een aërobe training. Niet intensief, maar aan een gemiddelde intensiteit. Een controlegroep deed drie keer per week stretch-oefeningen. Daarvoor moet je hart niet sneller pompen.