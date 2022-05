Vechtpartij met 30 jongeren aan het station in Diksmuide: 1 iemand gearresteerd en 1 mes in beslag genomen

Het gaat om een 30-tal jongeren, 2 groepen van autochtone en allochtone jongeren, die slaags raakten. De jongeren waren tussen de 15 en 18 jaar oud, maar er zaten ook enkele meerderjarigen bij van rond de 20 jaar. Volgens de eerste vaststellingen was deze vechtpartij het vervolg van een incident de dag ervoor bij de campus Cardijnlaan van de middelbare school 't Saam. Ze hadden besloten om dat verder uit te vechten aan het station.

"We hebben verschillende jongeren weggestuurd. Maar enkele van de vechtersbazen waren moeilijk te kalmeren. We hebben ook een twintiger, die zich agressief gedroeg tegenover de politie gearresteerd." De politie nam ook van 1 persoon een mes in beslag en bleef nog even in de buurt van het station om alles in de gaten te houden. De vechtpartij zal nu verder onderzocht worden.