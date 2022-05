Viroloog Steven Van Gucht is eerste ereburger van Denderleeuw, "omdat hij ons door corona loodste"

Een ereburger is een inwoner die een gemeente op een positieve manier in de aandacht brengt. "En Steven Van Gucht is daar - meer dan - in geslaagd", vindt burgemeester van Denderleeuw Jo Fonck (Vooruit). "Niet alleen in Vlaanderen, of in heel het land. Zelfs internationaal heeft hij ons op de kaart gezet. Tot in Egypte wordt hij gevraagd voor zijn expertise! Ik denk dat wij met Steven Van Gucht de perfecte ambassadeur hebben voor Denderleeuw."