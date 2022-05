Voetbalclub AA Gent gaat vanaf zaterdag nicotinezakjes verkopen: alternatief voor sigaret, maar even verslavend

Nicotinezakjes worden vaak verward met snus. De twee lijken ook erg op mekaar en de manier waarop je ze gebruikt, is doorgaans dezelfde. Het grote verschil is dat er in snus meestal wél tabak zit.



Snus is ook geen nieuw product. Het bestaat al in een min of meer gelijkaardige vorm sinds de 18e eeuw. Het is trouwens in de hele Europese Unie verboden, behalve in Zweden, waar het vandaan komt.