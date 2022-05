Walrus en haar kalfje sterven tijdens bevalling in Pairi Daiza: "Er was geen kans op een goede afloop"

Volgens Pairi Daiza is het zelfs in een dierenpark, ondanks de vooruitgang van de dierengeneeskunde, onmogelijk om het risico op zulke overlijdens te beperken. "Ten eerste zijn grote zoogdieren zo gebouwd dat een dierenarts niet met zijn arm de baarmoeder kan bereiken om de baby te draaien. Ten tweede is een keizersnede uitvoeren bij grote zoogdieren (bijvoorbeeld olifanten, nijlpaarden of walrussen, …) uitzonderlijk gevaarlijk gezien de omvang en het gewicht van moeder en kind bij een nakende geboorte. Nergens ter wereld is al een keizersnede uitgevoerd op een walrus."