Xi Jinping over ontevredenheid over zerocovid: "We zullen vastberaden strijden voor ons beleid"

In Shanghai uiten de burgers al wekenlang hun ongenoegen over de drastische maatregelen die hebben geleid tot voedseltekorten en schrijnende situaties in de quarantainecentra. Het is de eerste keer sinds de stad in lockdown is dat de president het heeft over de onrust en ontevredenheid over het beleid. "We hebben de strijd om Wuhan gewonnen en we zullen zeker de strijd om Shanghai winnen", zegt Xi. Hij roept ook op tot "het aanpakken van de problemen van onvoldoende begrip, voorbereiding en werk".